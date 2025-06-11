مشاجرة جيران على أرض تنتهي بطلق ناري في طوخ.. والمتهم في قبضة الأمن

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ملابسات إصابة شخص بطلق ناري بالفخذ الأيمن، وذلك على طريق "القاهرة -الإسكندرية الزراعى" قبل مول العابد بمدينة طوخ، وجرى نقل المصاب لمستشفى بنها التعليمى.

تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطاراً من اللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى بنها التعليمى بوصول شخص مصاب ادعاء طلق ناري بالفخذ الأيمن.

كشفت التحريات، بحدوث مشادة كلامية بين المجني عليه و3 أشخاص آخرين تطورت إلى مشاجرة بالأيدي بسبب خلافات الجيرة علي قطعة أرض بدائرة المركز قام أحد المتهمين باستخراج سلاح ناري فرد روسي وأطلق عيار ناري صوب المجني عليه مما تسبب بإصابته بالفخذ الأيمن وجرى نقله لمستشفى بنها التعليمي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم والسلاح الناري المستخدم في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.