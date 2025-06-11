أب يقتل طفله بـ"الخطأ" في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

شهد مركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، واقعة مؤسفة،اليوم الأربعاء، راح ضحيتها طفل يبلغ من العمر 13 عامًا، على يد والده، الذي تعدى عليه بالضرب، بدعوى تأديبه.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من مستشفى إهناسيا التخصصي، بوصول الطفل "م.ا.م"، 13 عاما، مقيم بدائرة المركز، جثة هامدة.

وبسؤال والده أقر أنه أراد تأديب نجله، فضربه على رأسه بالخطأ فسقط قتيلا، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.