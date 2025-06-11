السويس تستعد لـ"صقر 151".. تدريب مكثف لمواجهة الأزمات والكوارث

السويس - حسام الدين أحمد:

عقد اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس اجتماعًا لمتابعة التجهيزات الخاصة بالتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث “صقر 151”، والمقرر تنفيذه خلال الفترة من 22 يونيو حتى 24 يونيو 2025 بمحافظة السويس بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

ويستهدف التدريب رفع درجة الجاهزية والاستعداد لمجابهة الأزمات والطوارئ المحتملة، والوقوف على نقاط القصور، وتعزيز نقاط القوة خلال مواجهة الأزمات.

وشهد الاجتماع الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، وعبد العال البدري، السكرتير العام المساعد، واللواء هاني تمام مستشار المحافظ للأزمات والشبكة الوطنية للطوارئ، ومديري المديريات التنفيذية، ورؤساء الأحياء، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، قدم مديري المديريات المختلفة تقارير مفصلة عن مدى استعداد كل جهة لتنفيذ سيناريوهات التدريب العملي، الذي يهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية للتعامل مع الأزمات والكوارث، والتنسيق الفعال بين جميع الجهات المعنية، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأكد المحافظ، أهمية الظهور بالمظهر اللائق الذي يعكس صورة مشرفة لمحافظة السويس، مشددًا على أن كل فرد يجب أن يتقن دوره وتخصصه بدقة، وأن يكون هناك تنسيق كامل بين جميع الجهات لتحقيق أعلى درجات الجاهزية، فالهدف ليس فقط التدريب، بل تقديم نموذج يُحتذى به في الانضباط والاستعداد والتكامل المؤسسي.

وأوضح المحافظ، أن هذا التدريب يُعد فرصة حقيقية لاختبار كفاءة خطط الطوارئ الموضوعة، وتحديثها وفقًا للمتغيرات، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تهيئة كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح هذا الحدث الهام.

ويأتي التدريب العملي “صقر 151” في إطار خطة الدولة لدعم المحافظات في تطوير قدراتها على مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية والطارئة، من خلال تدريبات ميدانية حقيقية بمشاركة فعالة من القوات المسلحة، وأجهزة الحماية المدنية، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والتعليم، والتموين، وغيرهم من المديريات المعنية في منظومة إدارة الأزمات.