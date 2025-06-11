السويس تستعد للثانوية العامة.. توجيهات مشددة لتأمين اللجان

السويس- حسام الدين أحمد:

عقد اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، اجتماعًا موسعًا بالديوان العام للوقوف على استعدادات استقبال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025، وذلك في إطار الحرص على توفير بيئة آمنة ومنظمة تضمن سير الامتحانات بسلاسة وشفافية.

وشارك في الاجتماع الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، وعبد العال البدري السكرتير العام المساعد، واللواء علاء صابر نائب مدير أمن السويس، وسلمى الشاعر مستشار المحافظ لشئون التعليم، ومسؤولي الصحة والإسعاف، والهيئة العامة للرعاية الصحية ومديري الإدارات التعليمية وممثلي المرافق العامة.

وشدد المحافظ، خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام التام بسرية أعمال الامتحانات وعدم تداول أي معلومات تخص الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنع دخول الهواتف المحمولة داخل اللجان أو غرف التصحيح حفاظًا على نزاهة العملية الامتحانية.

ووجه المحافظ، بتحقيق الانضباط الكامل لجميع العاملين في المدارس طوال فترة الامتحانات، مع التأكيد على تأمين غرفة الكنترول بشكل محكم، وفقًا للمواصفات القياسية التي تشمل الأبواب الحديدية لحفظ أوراق الامتحانات وأوراق الإجابات لحين

وخلال الاجتماع، وجه المحافظ بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية داخل المدارس، لضمان الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمراقبين، إلى جانب تشكيل لجان النظام والمراقبة طبقًا للوائح والقرارات المنظمة.

ودعا محافظ السويس، إلى سرعة الانتهاء من تجهيز الاستراحات المخصصة لاستقبال المشاركين في أعمال الامتحانات من خارج المحافظة، مع توفير جميع وسائل الراحة لاستقبال المراقبين ورؤساء اللجان، من خارج السويس، مؤكدًا على توفير المرافق والخدمات الأساسية بهذه الاستراحات.

وشدد المحافظ على التنسيق الكامل بين جميع الجهات التنفيذية المعنية، وأهمية قيام رؤساء الأحياء بمتابعة أعمال النظافة اليومية حول المدارس، والتأكد من رفع المخلفات وعدم تواجد الباعة الجائلين بالقرب من اللجان، حفاظًا على أمن الطلاب وانضباط محيط الامتحانات.

وشدد الشاذلي على التأكد من جاهزية جميع المرافق العامة داخل المدارس، والتأكد من عدم وجود أعطال في الكهرباء أو المياه أو غيرها من الخدمات الحيوية، مع التنسيق الكامل مع الشرطة والحماية المدنية لتأمين محيط المدارس، وتوفير سيارات الإسعاف في أماكن تمركز مناسبة، وضرورة توزيع أجهزة الإطفاء بشكل مناسب داخل المدارس ولجان الامتحان، مع التأكيد على سرعة التعامل مع أي حالات طارئة.

وكلّف اللواء طارق الشاذلى الدكتور ياسر محمود مدير المديرية، بعقد مؤتمر تنسيقي مع قيادات التعليم بالمحافظة، لمراجعة خطة العمل وتوزيع المهام بشكل دقيق، وضمان جاهزية كل الإدارات التعليمية.

كما شدد المحافظ على أهمية وجود نقاط إسعاف مركزية قريبة من المدارس، بالتنسيق مع مدير مرفق الإسعاف، وربط هذه النقاط مباشرة مع غرفة الطوارئ في المجمع الطبي الشامل بالسويس لضمان سرعة الاستجابة في الحالات الطارئة.