إعلان

إعلام: ترامب عرض على لولا دا سيلفا عضوية مجلس السلام الخاص بقطاع غزة

كتب : مصراوي

06:10 ص 18/01/2026

الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلنت وسائل إعلام برازيلية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض على نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أن يكون أحد الأعضاء المؤسسين لـ"مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة.

وحسبما ذكرت قناة "سي إن إن برازيل" نقلا عن مصادرها، فإن ترامب وجه رسالة بهذا الصدد إلى الرئيس البرازيلي عبر سفارة البرازيل في واشنطن.

ولم توضح المصادر ما إذا قبل لولا دا سيلفا عرض ترامب أم لا.

يذكر أن العلاقات بين ترامب ولولا دا سيلفا شهدت بعض التوترات في وقت سابق على خلفية عدد من القضايا، بما فيها الرسوم التجارية وملف الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو المحكوم عليه بالسجن، والذي كان أحد أقرب حلفاء ترامب في أمريكا اللاتينية.


كما أن تشكيل "مجلس السلام" لمراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة وإدارة شؤون إعادة إعمارها يعتبر أحد بنود خطة ترامب لتسوية النزاع في القطاع.

وأعلن ترامب أن مجلس السلام سيضم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهر ترامب جاريد كوشنر ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لولا دا سيلفا مجلس السلام ترامب قطاع غزة ضم الرئيس البرازيلي لمجلس السلام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الدستور يحدد 9 مهام و اختصاصات للحكومة.. تعرف عليها
أخبار مصر

الدستور يحدد 9 مهام و اختصاصات للحكومة.. تعرف عليها
تحرش بطالبة في الشارع.. مباحث الجيزة تلقي القبض على عامل ملابس بالطالبية
حوادث وقضايا

تحرش بطالبة في الشارع.. مباحث الجيزة تلقي القبض على عامل ملابس بالطالبية
سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 18-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 18-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية

بنيامين نتنياهو يعقد اجتماعًا أمنيًا طارئًا.. ما علاقة إيران؟
شئون عربية و دولية

بنيامين نتنياهو يعقد اجتماعًا أمنيًا طارئًا.. ما علاقة إيران؟
"بعد دعمها له في أمم أفريقيا".. 21 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة حسام حسن
مصراوي ستوري

"بعد دعمها له في أمم أفريقيا".. 21 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة حسام حسن

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد: استقرار نسبي للطقس وانخفاض حاد في الحرارة ليلاً يصل إلى 7 درجات
بينهم السيسي.. من هم الرؤساء الذين دعاهم ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" بغزة؟
سد النهضة.. هل ستنجح الوساطة الأمريكية في حل الأزمة بعد فشلها في 2020؟
- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي