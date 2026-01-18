إعلام: ترامب عرض على لولا دا سيلفا عضوية مجلس السلام الخاص بقطاع غزة



وكالات

أعلنت وسائل إعلام برازيلية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض على نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أن يكون أحد الأعضاء المؤسسين لـ"مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة.

وحسبما ذكرت قناة "سي إن إن برازيل" نقلا عن مصادرها، فإن ترامب وجه رسالة بهذا الصدد إلى الرئيس البرازيلي عبر سفارة البرازيل في واشنطن.

ولم توضح المصادر ما إذا قبل لولا دا سيلفا عرض ترامب أم لا.

يذكر أن العلاقات بين ترامب ولولا دا سيلفا شهدت بعض التوترات في وقت سابق على خلفية عدد من القضايا، بما فيها الرسوم التجارية وملف الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو المحكوم عليه بالسجن، والذي كان أحد أقرب حلفاء ترامب في أمريكا اللاتينية.



كما أن تشكيل "مجلس السلام" لمراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة وإدارة شؤون إعادة إعمارها يعتبر أحد بنود خطة ترامب لتسوية النزاع في القطاع.

وأعلن ترامب أن مجلس السلام سيضم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهر ترامب جاريد كوشنر ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وفقا لروسيا اليوم.