المنوفية تشيع جثمان النائب البرلماني السابق الدكتور عبدالحميد الشيخ

المنوفية- أحمد الباهي:

شيع أهالي مركز تلا بمحافظة المنوفية، عقب صلاة العصر اليوم الأربعاء، جثمان الدكتور عبد الحميد الشيخ، النائب البرلماني السابق عن دائرة "تلا والشهداء"، والذي عُثر عليه متوفى داخل منزله أمس الثلاثاء بظروف غامضة.

كانت حالة من الصدمة قد خيمت على أهالي قرية الفقيد أمس، عقب إعلان وفاته المفاجئة بعدما عُثر عليه مُلقى أرضًا داخل منزله حيث كان يعيش وحيدًا.

وعقب بلاغ للجهات الأمنية، انتقلت قوة للمعاينة، وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة.

استدعت النيابة العامة الطبيب الشرعي لمعاينة الجثة، والذي ألمح إلى أن الوفاة غير طبيعية، وذلك نتيجة وجود بعض الإصابات الظاهرة حول الرقبة واليد.

وعلى إثر ذلك، تقرر نقل الجثمان إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي تحت تصرف النيابة العامة، في انتظار صدور التقرير النهائي للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.

وفي سياق متصل، خيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرى مركزي تلا والشهداء، حزنًا على رحيل الدكتور عبد الحميد الشيخ المفاجئ.

تجدر الإشارة إلى أن الفقيد كان يستعد لخوض الاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب المقبل، والتقى بالعديد من أبناء المركز في إطار تجهيزاته للانتخابات.

وكانت أسرة الفقيد قد أعلنت موعد الدفن وعدلته عدة مرات، قبل أن تؤكد مؤخرًا أن تشييع الجثمان سيتم عقب صلاة العصر من قريته كفر حمام بمركز تلا، مسقط رأسه.