إعلان

تفاصيل القبض على 5 متهمين في مقتل جزار وإصابة ابنه بالفيوم

05:37 م الأربعاء 11 يونيو 2025

أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الفيوم – حسين فتحى:

ألقت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، القبض على خمسة متهمين فى واقعة الاعتداء على جزار ونجله بقرية دفنو التابعة لمركز أطسا، أثناء عودتهما إلى منزلهما، مما تسبب فى وفاة الجزار وإصابة الابن بإصابات بالغة بالرأس و البطن وخلع بالكتف الأيسر.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور قسم شرطة مركز إطسا، بمقتل جمال ع أ – 58 عاما – جزار، وإصابة نجله "ع.ج .ع – 25 عاما، بسبب خلافات الجيرة و تركيب كاميرا مراقبة ترصد ما يدور داخل منزل المجنى عليهما.

انتقل لموقع الحادث اللواء محمود مفتاح مساعد مدير أمن الفيوم، والذى استدعى سيارات الاسعاف، لنقل جثة القتيل إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزى، والابن المصاب إلى مستشفى الفيوم العام بسبب خطورة حالته.

كشفت تحريات المقدم هيثم طلبة رئيس مباحث مركز إطسا، تحت إشراف العميد حسن عبد الغفار رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، عن وجود خلافات قديمة بين عائلة القتيل "غزالى" ، والعائلة الأخرى، وأن الخلاف على وضع كاميرا مراقبة، فى مدخل منزل المجنى عليهما، وأن الخلافات تجددت مساء "الاثنين"، حيث أعد الطرف الثانى عائلة "توكل" العدة على الانتقام من الطرف الأول عائلة "غزالى" ، وجمعوا أقاربهم وبعض أصدقائهم، وانطلقوا نحو منزل عائلة المجنى عليهما، مستغلين عودتهم إلى منزلهما، واعتدوا عليهما بالشوم وقطع الأخشاب والآلات الحادة، مما تسبب فى مقتل الجزار، وإصابة نجله بالرأس والبطن والكتف، وجرى نقله لمستشفى الفيوم.

أوضحت التحريات أن المتهم الأصيل يدعى أحمد ش م – 37 عاما منجد، و محمود- ك - ز - 28 عاما - مدرب فى إحدى صالات الجيم، وبعض المتهمين الآخرين هم وراء الأحداث، وأنهم قاموا بتجميع مجموعة من البلطجية للانتقام من المجنى عليه وابنه، حيث جرى استدعاؤهم من مدينة الفيوم، وبعض قرى مركز إطسا.

وتفرض قوات أمن الفيوم، طوقا أمنيا حول منطقة الحادث بسبب تجاور منازل الطرفين، تحسبا لانتقام عائلة المجنى عليهما من عائلة المتهمين، وصرحت نيابة إطسا بدفن جثة الجزار، كما انتقل رئيس نيابة إطسا إلى مستشفى الفيوم العام لسؤال نجل الجزار المصاب والذى يعالج هناك بإشراف أطباء متخصصين في الجراحة والعظام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القبض على 5 متهمين في مقتل جزار مقتل جزار وإصابة ابنه بالفيوم مديرية أمن الفيوم واقعة الاعتداء على جزار
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

القبض على مستريح السيارات في الإمارات.. والضحايا يناشدون أبوظبي تسليمه لمصر
مفاجأة فى واقعة عريس متلازمة داون: العروس قاصر والزواج بعقد عرفي
7 توجيهات عاجلة من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية
المقدم 200 ألف.. الفرصة الأخيرة لحجز شقق "ديارنا" والتقديم بدون شروط
ارتفاع الحرارة ونشاط الرياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل