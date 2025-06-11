السيطرة على حريق قاعة أفراح في المنيا

المنيا- جمال محمد:



سيطرت قوات الحماية المدنية بمركز ملوي جنوب المنيا، صباح اليوم الأربعاء، على حريق اندلع في قاعة أفراح، دون وقوع خسائر بشرية.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بنشوب حريق داخل إحدى قاعات الأفراح بمركز ملوي، ومحاولة الأهالي السيطرة عليه.



انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم إخماد الحريق، والذي تسبب في بعض تلفيات القاعة وتجهيزاتها دون وقوع إصابات .



ورجحت التحريات الأولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.