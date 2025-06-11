إعلان

أزقة دهب.. سحر البساطة الذي يأسر قلوب عشّاق الطبيعة

01:40 م الأربعاء 11 يونيو 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    التجول داخل الأزقة
  • عرض 16 صورة
    المخيمات
  • عرض 16 صورة
    جانب من الأزقة
  • عرض 16 صورة
    جمال الطبيعة
  • عرض 16 صورة
    الاتجاه نحو البحر
  • عرض 16 صورة
    الأزقة
  • عرض 16 صورة
    زقة ضيقة
  • عرض 16 صورة
    خامات البيئة في تزين المناطق
  • عرض 16 صورة
    طبيعة خلابة
  • عرض 16 صورة
    حياة بيئية على الشواطئ
  • عرض 16 صورة
    مخيمات بيئية بسيطة داخل المدينة
  • عرض 16 صورة
    مناظر خلابة
  • عرض 16 صورة
    سحر الطبيعة
  • عرض 16 صورة
    نموذج للغرف البيئية
  • عرض 16 صورة
    مخيمات بسيطة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

جنوب سيناء – رضا السيد:

بأزقتها الضيقة ومخيماتها البيئية البسيطة، تسحر مدينة دهب زوّارها من أول خطوة، فرغم تواضع مبانيها القريبة من البحر، تحوّلت دهب إلى واحدة من أشهر الوجهات السياحية في جنوب سيناء، بل وفي العالم، لعشاق الهدوء والاستجمام والمغامرة في آنٍ واحد.

في شوارع تشبه "الزُقاق"، تنبض الحياة بسحر بدائي طبيعي: مخيمات من الخشب والبوص، هدايا تذكارية، مقاهٍ صغيرة، ومنظمو رحلات بحرية ينتظرون المغامرين.

يقول عمر الشامي، مدرب غطس بمدينة دهب: "رغم ضيق الأزقة، إلا أن ما تحويه من مناظر طبيعية وخدمات سياحية يجعلها محطة لا تُنسى"، فخلال سير السائح أمتارًا معدودة، يجد نفسه أمام بحر فيروزي يحتضن الجبال، وأنشطة بحرية من الغوص والسنوركلينج إلى ركوب الأمواج، في مشهد يجمع بين البساطة والدهشة.

ويستكمل: يُفضل أكثر من 80% من الزوّار الأجانب الإقامة في هذه المخيمات البيئية، لما توفره من تجربة قريبة للطبيعة، مع الحفاظ على الهوية المحلية والثقافة التراثية للمكان، ويتكاتف أصحاب المحلات والمخيمات لتجميل هذه الأزقة بلمسات طبيعية من البيئة نفسها: الخشب، إطارات السيارات القديمة، والخيش.

ويضيف الشامي أن فئة الشباب هي الأكثر جذبًا لهذه التجربة، لما تحويه من تحدٍّ ومغامرة وقرب من البحر. كما تنتشر هذه الأزقة على امتداد المدينة بفضل طول سواحلها وتنوع المزارات السياحية بها، مما يجعل كل زقاق في دهب فرصة لاكتشاف جديد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دهب أزقة دهب جنوب سيناء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

7 توجيهات عاجلة من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية
المقدم 200 ألف.. الفرصة الأخيرة لحجز شقق "ديارنا" والتقديم بدون شروط
ارتفاع الحرارة ونشاط الرياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل