أزقة دهب.. سحر البساطة الذي يأسر قلوب عشّاق الطبيعة

جنوب سيناء – رضا السيد:

بأزقتها الضيقة ومخيماتها البيئية البسيطة، تسحر مدينة دهب زوّارها من أول خطوة، فرغم تواضع مبانيها القريبة من البحر، تحوّلت دهب إلى واحدة من أشهر الوجهات السياحية في جنوب سيناء، بل وفي العالم، لعشاق الهدوء والاستجمام والمغامرة في آنٍ واحد.

في شوارع تشبه "الزُقاق"، تنبض الحياة بسحر بدائي طبيعي: مخيمات من الخشب والبوص، هدايا تذكارية، مقاهٍ صغيرة، ومنظمو رحلات بحرية ينتظرون المغامرين.

يقول عمر الشامي، مدرب غطس بمدينة دهب: "رغم ضيق الأزقة، إلا أن ما تحويه من مناظر طبيعية وخدمات سياحية يجعلها محطة لا تُنسى"، فخلال سير السائح أمتارًا معدودة، يجد نفسه أمام بحر فيروزي يحتضن الجبال، وأنشطة بحرية من الغوص والسنوركلينج إلى ركوب الأمواج، في مشهد يجمع بين البساطة والدهشة.

ويستكمل: يُفضل أكثر من 80% من الزوّار الأجانب الإقامة في هذه المخيمات البيئية، لما توفره من تجربة قريبة للطبيعة، مع الحفاظ على الهوية المحلية والثقافة التراثية للمكان، ويتكاتف أصحاب المحلات والمخيمات لتجميل هذه الأزقة بلمسات طبيعية من البيئة نفسها: الخشب، إطارات السيارات القديمة، والخيش.

ويضيف الشامي أن فئة الشباب هي الأكثر جذبًا لهذه التجربة، لما تحويه من تحدٍّ ومغامرة وقرب من البحر. كما تنتشر هذه الأزقة على امتداد المدينة بفضل طول سواحلها وتنوع المزارات السياحية بها، مما يجعل كل زقاق في دهب فرصة لاكتشاف جديد.