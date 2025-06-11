تداول 2000 طن بضائع و121 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء – رضا السيد:

شهدت الموانئ البحرية التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر على مدار الـ 24 ساعة الماضية تداول 2000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و 121 شاحنة و 400 سيارة، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة 11 سفينة، وسجلت الموانئ وصول وسفر 1995 راكبًا.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم، أن حركة الواردات تضمنت 1500 طن بضائع، و88 شاحنة و350 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 500 طن بضائع، و 33 شاحنة و 50 سيارة.

وشهد ميناء سفاجا مغادرة العبارة القاهرة، وجرى تداول 1000 طن بضائع، و115 شاحنة بميناء نويبع، من خلال وصول وسفر السفينتين سينا وكوين نفرتيتي.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة SEA WAVE2، وعلى متنها 330 سيارة بوزن 660 طن قادمة من جدة.