"رفض يغششه".. حبس طالب قتل زميله بعد خلاف داخل لجنة الامتحان في الفيوم

الفيوم – حسين فتحى:

قرر محمد هانى رئيس نيابة أبشواى بالفيوم حبس طالب، أنهى حياة زميله، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد طعنه بآلة حادة فور انتهاء مادة الرياضة المالية لطلاب المدارس الثانوية التجارية بالفيوم مما تسبب فى وفاته.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد باعتداء طالب يدعى "مصطفى. ح"، 19 عاما بالتعدى على زميله بسلاح أبيض بسبب خلافات نشبت بينهما بعد الخروج من لجنة الامتحان الخاصة بمادة الرياضة المالية لطلاب الصف الثالث الثانوى التجارى بلجنة مدرسة سنرو التجارية.

كشفت التحريات الأولية أن مشادة وقعت بين الطالبين داخل لجنة الامتحان بمدرسة سنرو التجارية، بسبب عدم تعاون المجني عليه مع المتهم، مما دفع مراقب اللجنة إلى تعنيف الأخير.

وبعد انتهاء الامتحان، وأثناء خروج الطلاب من المدرسة، استغل المتهم الزحام ووجود زميله خارج المدرسة، وقام بطعنه بسلاح أبيض في منطقة البطن، ما أدى إلى إصابته بنزيف حاد فارق على إثره الحياة قبل وصول سيارة الإسعاف.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، الذي أقرّ خلال التحقيقات بارتكابه الواقعة بدافع الانتقام من زميله، مؤكدًا أن الخلاف الذي بدأ داخل اللجنة اشتعل أكثر بعد مغادرتهم المدرسة، خاصةً حين شعر بالإهانة أمام زملائه من أبناء قريته.

وبحسب مصدر أمني، مثّل الطالب المتهم جريمته أمام فريق من النيابة العامة تحت حراسة أمنية مشددة، بإشراف اللواء أسامة أبو طالب، مساعد مدير أمن الفيوم لقطاع غرب المحافظة.

وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالفيوم أن الطالب المتهم تم منعه من استكمال امتحانات المواد المتبقية، تنفيذًا لقرار النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.