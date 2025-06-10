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بدء تلقي اعتذارات معلمي الثانوية العامة بجنوب سيناء (صور)

11:25 م الثلاثاء 10 يونيو 2025
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    تلقي الطلابات (2)
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    تلقي الاعتذارات
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    تلقي مستندات الاعتذار
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    تلقي الطلابات
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جنوب سيناء – رضا السيد:

بدأت لجنة تلقي اعتذارات المرشحين لأعمال امتحانات الثانوية العامة في جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، أعمالها بمقر مديرية التربية والتعليم، برئاسة فايز زاهر، عضو لجنة الإدارة بالمنصورة، وبحضور عزت الصغير، مسؤول أمن المديرية، وذلك لاستقبال طلبات الاعتذار من المعلمين المرشحين للمشاركة في أعمال الامتحانات، مع إتاحة عرض الأسباب والظروف الخاصة بكل حالة.

وأوضح رئيس اللجنة أن استقبال الاعتذارات يستمر لمدة 3 أيام فقط، حتى الخميس المقبل، وقد شهد اليوم الأول إقبالًا من معلمي مختلف مدن المحافظة.

وأكد أن قبول الاعتذارات يخضع لضوابط محددة، من بينها الحالات المرضية بشرط تقديم تقرير طبي حديث من اللجنة المختصة، والمرأة التي ترعى طفلًا أقل من عامين، أو حالة وفاة الزوج، وسفر الزوج للخارج، أو ندب الزوج أو الزوجة لأعمال الامتحانات، حيث يُقبل اعتذار أحدهما فقط.

كما تشمل الضوابط وجود الزوج في منطقة نائية، أو رعاية الأبناء من ذوي الإعاقة أو الأزواج المصابين بأمراض خطيرة، وذلك بتقديم المستندات الرسمية اللازمة.

من جهته، أكد عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، التنسيق مع مختلف الجهات لضمان سير الامتحانات بأمان وانتظام، وتوفير الاحتياجات اللازمة للطلاب، مشيدًا بالدور التنظيمي الذي تقوم به لجنة الاعتذارات لضمان جاهزية المنظومة.

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