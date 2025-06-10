فتحوا النار على بعض.. 5 مصابين في مشاجرة عائلية بأسيوط

أسيوط – محمود عجمي:

أُصيب خمسة أشخاص، اليوم الثلاثاء، في مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بين أبناء عمومة بقرية العزايزة التابعة لمركز الغنايم بمحافظة أسيوط، ما أسفر عن استنفار أمني بالمنطقة.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع اشتباك مسلح وسقوط مصابين. وبانتقال الأجهزة الأمنية والفحص المبدئي، تبين أن المشاجرة وقعت بين طرفين من أبناء العمومة، وأسفرت عن إصابة كل من: محمد ع. ع (35 عامًا)، علي ع. ع (26 عامًا)، محمود ع. ع (32 عامًا)، أحمد ع. ع (50 عامًا)، وحسن أ. خ (29 عامًا)، وجرى نقلهم إلى مستشفى الغنايم لتلقي العلاج اللازم.

وتمكنت قوات الشرطة من احتواء الموقف، وضبط الأسلحة المستخدمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.