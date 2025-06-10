إعلان

فتحوا النار على بعض.. 5 مصابين في مشاجرة عائلية بأسيوط

08:35 م الثلاثاء 10 يونيو 2025

مشاجرة بالأسلحة النارية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسيوط – محمود عجمي:

أُصيب خمسة أشخاص، اليوم الثلاثاء، في مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بين أبناء عمومة بقرية العزايزة التابعة لمركز الغنايم بمحافظة أسيوط، ما أسفر عن استنفار أمني بالمنطقة.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع اشتباك مسلح وسقوط مصابين. وبانتقال الأجهزة الأمنية والفحص المبدئي، تبين أن المشاجرة وقعت بين طرفين من أبناء العمومة، وأسفرت عن إصابة كل من: محمد ع. ع (35 عامًا)، علي ع. ع (26 عامًا)، محمود ع. ع (32 عامًا)، أحمد ع. ع (50 عامًا)، وحسن أ. خ (29 عامًا)، وجرى نقلهم إلى مستشفى الغنايم لتلقي العلاج اللازم.

وتمكنت قوات الشرطة من احتواء الموقف، وضبط الأسلحة المستخدمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشاجرة مسلحة اطلاق نار الغنايم أسيوط مشاجرة عائلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان