انطلاق المرحلة الثانية من الموجة 26 لإزالة التعديات بالمنيا

المنيا – جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بدء تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وحتى 27 يونيو الجاري، بالتنسيق مع الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة الأمنية، ضمن خطة موسعة للتصدي لمخالفات البناء والتعدي على ممتلكات الدولة.

وأوضح المحافظ أن الحملة تستهدف إزالة التعديات، خاصة من المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، إلى جانب حالات البناء أو الزراعة غير القانونية على أراضي أملاك الدولة، ومواجهة المتغيرات المكانية الحديثة المخالفة.

وأكد ضرورة التحرك الحازم إزاء جميع أشكال التعدي، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشددًا على المتابعة اليومية ورصد التعديات في مهدها.

وأشار إلى متابعة رؤساء الوحدات المحلية لمراكز المحافظة التسعة تنفيذ الإزالات ميدانيًا، مع إعداد تقارير موثقة يوميًا، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، بضرورة استمرار الحملات ورفع التعديات فورًا، مع محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره.

يُذكر أن الموجة 26 تُنفذ على ثلاث مراحل، بدأت الأولى في الفترة من 10 إلى 30 مايو الماضي، والثانية جارية حاليًا حتى 27 يونيو، على أن تُستكمل بالمرحلة الثالثة من 5 حتى 25 يوليو المقبل.