موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا والرابط الرسمي

المنيا- جمال محمد:

أعلن صابر عبدالحميد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، اليوم الثلاثاء، استمرار أعمال تصحيح أوراق إجابات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني دور مايو.

وتفقد عبدالحميد لجان التصحيح للاطمئنان على سير تصحيح أوراق الإجابة لمواد اللغة العربية، والرياضيات والتربية الدينية المسيحية، وباقي المواد بمدرسة الشهيد محمد وحيد حبشى الثانوية بنات.

وشدد صابر زيان وكيل الوزارة على مراعاة الدقة والمراجعة الشاملة لكافة أجزاء أوراق الإجابة وإعطاء كل طالب حقه، مع التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين لجان التصحيح وتقديم كافة التيسيرات لجميع المشاركين في أعمال التصحيح، تمهيداً لإعلان التصحيح.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه فور انتهاء أعمال تصحيح الامتحانات ستبدأ أعمال المراجعة وتجميع الدراجات، وفور اعتماد النتيجة، سيتم إعلانها عبر الصفحة الرسمية للمديرية.

يذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا أداها 117 ألفًا و 264 طالي وطالبة، داخل 497 لجنة امتحانية موزعة على مستوى الإدارات التعليمية التسع.

ويمكن للطلاب ترقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية عبر الضغط هنا