أبو العريس بوظ فرح ابنه.. ضبط المتهم بإصابة 2 بالرصاص في حفل زفاف بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على المتهم في إصابة شاب وصغير بطلق ناري، خلال حفل زفاف نجله على بالخطأ في قرية شنهور، مركز قوص، جنوبي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص يفيد بإصابة صغير وشاب بطلق ناري خلال حفل زفاف في قرية شنهور التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين إصابة م.م، يبلغ من العمر 25 عامًا، وأ.ح. يبلغ من العمر 11 عامًا بطلق ناري في حفل زفاف على يد أ، يبلغ من العمر 60 عامًا، والد العريس عن طريق الخطأ، في قرية شنهور مركز قوص.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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