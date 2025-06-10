"والد العريس ضربهم غلط".. إصابة شخصين بطلقات نارية في حفل زفاف بقنا



قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيب شاب وطالب بطلق ناري، خلال حفل زفاف على يد والد العريس أصابهما بالخطأ بإحدى قرى مركز قوص، جنوب محافظة قنا.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص يفيد بإصابة طفل وشاب بطلق ناري خلال حفل زفاف بإحدى قرى مركز قوص.

وبعد الفحص تبين إصابة "م. م"، 25 عامًا، و"أ. ح"، 11 عامًا، بطلق ناري في حفل زفاف على يد والد العريس بالخطأ في إحدى قرى مركز قوص.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.