مصرع مهندسة وإصابة 4 من أسرتها في حادث مأساوي بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقيت مهندسة مصرعها وأصيب زوجها و3 أبنائها بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد في حادث انقلاب سيارة ملاكي، على الطريق الصحراوي الشرقي، بأخميم في محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بانقلاب سيارة ملاكي ووجود متوفاة ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز شرطة أخميم.

تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة "محمد. ح" 44 عامًا، مهندس مدني ومقيم بمحافظة أسيوط بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيمن مما أدى لانحرافها وانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث مصرع زوجة قائد السيارة "داليا ا" 39 عامًا، مهندسة بشركة خاصة بأسيوط وتم نقلها لمشرحة مستشفي أخميم المركزي، وإصابة كل من قائد السيارة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأطفاله ندا سن 16 طالبة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عبد الرحمن سن 14 طالب بكسر بالفخذ الأيمن، ياسمين سن 11 تلميذة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ومقيمون بذات العنوان [ من مستقلي السيارة ] وتم نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة.

أفاد قائد السيارة بمضمون ما سبق، ونفى الشبهة الجنائية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.