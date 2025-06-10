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مصرع أربعيني وإصابة 4 آخرين في حادث سير بكفر الشيخ

02:32 ص الثلاثاء 10 يونيو 2025

تصادم دراجة نارية

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كفر الشيخ- إسلام عمار:

لقى أربعيني مصرعه اليوم الثلاثاء، وإصابة 4 آخرين إثر وقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين على طريق "فوه - دسوق" بمدخل مدينة فوه في كفر الشيخ.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العقيد عمر البحيري، مأمور مركز شرطة فوه، يفيد بتلقي مركز الشرطة بلاغًا من مستشفى فوه للتأمين الصحي بوصول المدعو "محمد.أ.إ.س"، 40 عامًا، ويقيم بقرية الابراهيمية التابعة لمركز دسوق جثة هامدة بإدعاء حادث تصادم.

كما تلقى مركز الشرطة بوصول كلا من "خليل. س. أ"، مصابًا إلى مستشفى فوه للتأمين الصحي، و"معاذ. م. أ"، 19 عامًا، و"محمد. ر. ا"، 23 عامًا، و"يونس. س. أ"، 20 عامًا، ويقيمون بمركز فوه إلى مستشفى فوه المركزي مصابون بإصابات مختلفة بنفس الحادث.

وانتقل المقدم أحمد مطاوع، رئيس مباحث مركز شرطة فوه، إلى المستشفيين وبسؤال شهود العيان والفحص، تبين وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين يستقل كلتاهما الضحايا الخمسة ما أدى إلى وفاة أحدهم وإصابة الأربعة الآخرين بمدخل مدينة فوه.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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