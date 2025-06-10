انقلاب سيارة مواد بترولية على طريق السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

انقلبت سيارة نقل مواد بترولية على طريق "السويس - القاهرة" ولم يسفر الحادث عن أية إصابات أو حريق.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية في السويس تلقت بلاغا بانقلاب سيارة نقل فنطاس محملة مواد بترولية، على طريق "القاهرة - السويس" قبل بوابة الكيلو 109 بمسافة 10 كيلو.

ووجه مدير الدفاع المدني بالسويس سيارة إطفاء لموقع البلاغ، للتعامل مع أي عواقب، قد تنتج بعد الحريق.

وأفادت المعاينة أن السيارة محملة بكمية كبيرة من المازوت قادمة من الإسكندرية، وكانت متجهة إلى منطقة السخنة جنوب السويس، أثناء السير انقلبت يمين الطريق بسبب السرعة الزائدة بمنطقة منحنى في الطريق.

وقع الحادث في الحارة الأسمنتية المخصصة للشاحنات، ولم يتسبب في إعاقة الحركة المرورية على الطريق الرئيس أو مسار الشاحنات، بينما لم يصاب السائق في الحادث

تمت الاستعانة بلودر وشحنة من الرمال لتغطية المادة البترولية ثم كسحها لتجنب انزلاق أو انحراف السيارات النقل على الطريق.