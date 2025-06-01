بالصور.. 5 مصابين في حريق مصنع بلاستيك بـ"شبرا الخيمة"

القليوبية – أسامة عبد الرحمن:

أُصيب خمسة أشخاص، اليوم الأحد، في حريق اندلع داخل مصنع بلاستيك بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق في مصنع مكوّن من أربعة طوابق، حيث نشب الحريق في الطابقين الثالث والرابع.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، ودفعت بعدد من سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة. وأسفر الحادث عن إصابة خمسة أشخاص باختناقات وحروق، جرى نقلهم إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق وتقدير حجم الخسائر، مع طلب تحريات المباحث الجنائية بشأن ملابسات الحادث.