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جهود مكثفة لانتشال جثتي غريقين من نيل القناطر الخيرية

04:38 م الأحد 01 يونيو 2025
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  • عرض 3 صورة
    انتشال جثتي غريقين من نيل القناطر الخيرية
  • عرض 3 صورة
    انتشال جثتي غريقين من نيل القناطر الخيرية
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تواصل قوات الحماية المدنية بالقليوبية جهودها المكثفة لانتشال جثتي غريقين من نهر النيل، بالقرب من مزلقان العادلي بطريق القناطر الخيرية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوجود حالتي غرق بنهر النيل في المنطقة المذكورة.

وتحركت الأجهزة الأمنية، ودفعت قوات الحماية المدنية بأفرادها المتخصصين لانتشال الجثمانين والتعامل مع الواقعة.

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القليوبية القناطر الخيرية نهر النيل
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