"هزار سخيف" يتحول لمشاجرة بأسلحة بيضاء فى فاقوس.. والأمن يتدخل

الشرقية - ياسمين عزت:

شهد أحد الشوارع العامة بدائرة قسم شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية مشاجرة عنيفة بين ثلاثة أشخاص، استخدمت خلالها أسلحة بيضاء وعصا خشبية، مما أثار حالة من الجدل عقب تداول مقطع فيديو يوثق الواقعة.

كشفت التحقيقات الأولية، أن المشاجرة بدأت بمشادة كلامية بسيطة بسبب "هزار سخيف" بين الطرفين، إلا أن الأمر تطور سريعًا إلى تراشق بالكلمات ثم الاعتداء بالضرب باستخدام أدوات حادة وخشبية.

رصدت الأجهزة الأمنية الفيديو المتداول، وكثفت جهودها لتحديد هوية المتورطين. وعلى الرغم من عدم تقدم أي من الأطراف ببلاغ رسمي، تمكنت التحريات من تحديد أطراف المشاجرة وضبطهم، وهم شخص يمثل الطرف الأول، وشخصان يمثلان الطرف الثاني، وجميعهم يقيمون بدائرة قسم شرطة فاقوس.

واعترف المتهمون خلال التحقيقات بتفاصيل المشاجرة، مؤكدين أن الخلاف بدأ بشكل عفوي نتيجة مزاح غير مقبول، وتطور لاحقًا إلى استخدام العنف.

تمكنت قوات الأمن من ضبط الأسلحة البيضاء والعصا الخشبية المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، بعد التأكد من أن الواقعة شكّلت تهديدًا جديًا على السلامة العامة.