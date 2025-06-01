محافظ الأقصر يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية -صور

الأقصر- محمد محروس:

تفقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، عددًا من لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية .

وتفقد محافظ الأقصر، لجنة مدرسة السلام الخاصة لغات، والتى تضم 5 مدارس، حيث رافق محافظ الأقصر خلال جولته، الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم، وحاتم جابر سكرتير مدينة الأقصر .

واطمأن المحافظ، من الطلاب على أن امتحان مادة الدراسات الاجتماعية بالفترة الأولى، فى مستوى الطالب المتوسط .

ومن جانبه، شدد محافظ الأقصر على ضرورة توافر المناخ المناسب للطلاب والملاحظين لحسن سير الامتحانات على أكمل وجه، كما أشاد بالانتظام والهدوء الذى يعم اللجان.

وقال الدكتور صفوت جارح، إن طلاب الصف الثالث الاعدادي يؤدون اليوم - الأحد - امتحانات مادتى الهندسة والدراسات الإجتماعية، مضيفا إن عدد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية فى جميع إدارات الأقصر السبع 111 لجنة للإعدادى العام، وتستقبل 18018 طالبا وطالبة.