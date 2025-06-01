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إصابة 3 أشخاص في مشاجرة على شارع بقنا

12:46 م الأحد 01 يونيو 2025

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قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيب 3 أشخاص، في مشاجرة نشبت بين طرفين بسبب خلافات على شارع في قرية حجازة بحري، التابعة لدائرة مركز قوص محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص يفيد بوقوع مشاجرة في قرية حجازة.

وبعد الفحص تبين إصابة 3 أشخاص جراء هذه المشاجرة التى استخدم فيها أطرافها الأحجار والعصي بسبب خلافات على شارع في قرية حجازة بحري مركز قوص.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

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مشاجرة محافظة قنــا الأجهزة الأمنية مديرية أمن قنا
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