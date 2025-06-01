مصرع شخص غرقًا في ترعة الإبراهيمية ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

لقى شخص في العقد الخامس من العمر مصرعه غرقا، أثناء استحمامه في ترعة الإبراهيمية، هربا من ارتفاع درجة الحرارة، بمركز ببا جنوب بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بتعرض "محمد.ص.ع"، 40 عامًا، للغرق في ترعة الإبراهيمية، فجرى التوجيه بسرعة انتقال قوات الإنقاذ النهري لموقع البلاغ.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري، واستطاعت بمساعدة الأهالي انتشال الجثمان، ونقله إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.