ضبط مصنع توابل مغشوشة في بني سويف -صور

بني سويف-حمدي سليمان:

نجحت مديرية تموين بني سويف، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، في ضبط مصنع لتصنيع التوابل من الأقماح، بطريقة غير صحية بهدف الغش التجاري.

تلقت مديرية تموين بني سويف، بلاغا بوجود مصنع لتصنيع الفلفل الأسود، والفريك، والكمون، وبعض التوابل الأخرى من الأقماح بطريقة غير صحية، بقرية النواميس التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة.



انتقل المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، برفقة عدد من المفتشين، وتبين وجود مصنع يقوم بتصنيع توابل من القمح بطريقة غير صحية، ومضرة بالصحة العامة.

كما جرى ضبط طن قمح مبلل معد لتصنيع الفريك، و 2 طن قمح مصنع توابل من مواد مجهولة، و 2 طن قمح مصنع بصورة من الغش التجاري توحي للمواطنين بأنها فلفل أسود ( توابل)، و 200 كيلو جرام مصنع كأنه كمون بالمخالفة للمواصفات القياسية والصحية.

جرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.