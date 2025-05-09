اليوم.. قطع الكهرباء عن عدد من المناطق في جنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، عن قطع التيار الكهربائي اليوم الجمعة، عن بعض المناطق بحي الزهراء لإجراء الصيانة الدورية المبرمجة.

وأوضحت الوحدة المحلية في بيان لها اليوم، أنه من المقرر أن يجري برنامج الصيانة الدورية لمدة 3 ساعات، بداية من الساعة 2:30 مساءً حتى الساعة 5:30 مساءً.

وأشار البيان إلى أنه سيجري قطع التيار الكهربائي عن عمارات الزهراء بداية من 75 حتى 133، ومحطة صرف صحي الزهراء، والمحلات والمخابز والمدارس التي توجد بجوار هذه العمارات.

وناشدت الوحدة المحلية المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية لحين استقرار التيار الكهربائي.