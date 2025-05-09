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سائح ألماني يشهر إسلامه في ساحة الشيخ الرملي بالأقصر

06:36 ص الجمعة 09 مايو 2025
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الأقصر – محمد محروس:

شهدت ساحة الشيخ الرملي بالأقصر، مساء الخميس، إشهار سائح ألماني إسلامه على يد الشيخ الدومي المصري الحامدي. وتزامن ذلك مع أجواء روحانية واحتفاء من الحضور، حيث نطق السائح "هير جونتر" بالشهادتين معلنًا إسلامه واختار اسم "محمود".

وقال الشيخ الحامدي إن السائح أبدى اهتمامًا كبيرًا بالإسلام أثناء زيارته لمصر، حيث تواصل مع أحد الأشخاص ليعرف المزيد عن الدين، حتى قرر اعتناقه عن قناعة.

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سائح يعلن إسلامه الأقصر إسلام سائح ألماني في مصر
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