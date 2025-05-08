ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 22 فرش حشيش وأسلحة نارية في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تمكن رجال مباحث مركز شرطة دسوق في كفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، وبالتعاون مع قطاع مكافحة الأسلحة والذخائر بمديرية أمن كفر الشيخ، من ضبط شقيقين وابن أحدهما، وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة، وعدد من قطع الأسلحة، والطلقات النارية، وذلك بغرض ترويجها.

كان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من العميد إبراهيم مشرف، مأمور مركز شرطة دسوق، يفيد بضبط وحدة مباحث المركز كلًّا من المدعو "ياسر. أ. ا. أ"، 50 عامًا، عاطل، وشقيقه المدعو "محمد. أ. أ"، 48 عامًا، صاحب معرض سيارات، ونجل الأول "أحمد. ي. أ"، 25 عامًا، ويقيمون بقرية محلة أبوعلي التابعة لمركز دسوق، وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة، وعدد من الأسلحة، والطلقات النارية.

وردت معلومات إلى الرائد فؤاد الفقي، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، والعقيد محمد مفرح، رئيس قطاع مكافحة الأسلحة والذخائر بمديرية أمن كفر الشيخ، باتجار المتهمين الثلاثة في المواد المخدرة، والأسلحة النارية، والبيضاء، واتخاذ مسكنهم الكائن بقرية محلة أبوعلي منبعًا بشأن ممارسة أنشطتهم غير المشروعة.

وبفحص سجلهم الأمني تبين أن المتهم الأول سبق اتهامه في عدد 8 قضايا ما بين سرقة، وقتل، وأموال عامة، وسلاح ناري، وخطف، آخرها القضية رقم 6555 لسنة 2015 جنايات مركز شرطة دسوق "خطف".

وتبين أيضًا أنه صدر ضده الحكم القضائي بمعاقبته "حضوري توكيل" بالسجن المؤبد عما أُسند إليه في جناية قتل، ومطلوب ضبطه وإحضاره فيها، بينما صدر ضده ونجله المتهم الثالث الحكم عليهما في قضية "خطف" بمعاقبتهما "حضوري توكيل" بالسجن المشدد 10 أعوام.

وبفحص السجل الأمني للمتهم الثاني، شقيق الأول، تبين أنه سبق اتهامه في 20 قضية ما بين "سرقات، وسلاح، وضرب، ومخدرات"، آخرها القضية رقم 31279 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة دسوق "بلطجة وحيازة سلاح ناري".

وبالعرض على اللواء خيري نصار، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، وجَّه بتشكيل حملة مكبرة تحت إشراف العميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية، لمداهمة البؤرة الإجرامية المُتحرَّى عنها.

ووفقًا لذلك، شُكّلت حملة أمنية ضمت كلًّا من المقدم محمد مفرح، رئيس قطاع مكافحة الأسلحة والذخائر بمديرية أمن كفر الشيخ، والمقدم إسماعيل الوكيل، وكيل القطاع، والعقيد محمد عبدالعزيز، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، والرائد فؤاد الفقي، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، ومعاونيه: النقباء أحمد عبده، وإسلام الخوالقة، وأحمد شلبي، ونادر الفقي، وتوجهت إلى ناحية قرية محلة أبوعلي التابعة لمركز دسوق لضبط المتهمين.

وبمداهمة مسكنهم، جرى ضبطهم وبحوزتهم 22 طرية حشيش، وطبنجة 9 مللي أجنبية الصنع، و100 طلقة تُستخدم على نفس السلاح، وسلاحين أبيضين "سكينين" كبيري الحجم، وفرد خرطوش محلي الصنع، وبندقية خرطوش أجنبية الصنع، و15 طلقة خرطوش، ومبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه، وسيارتين ملاكي ماركة مرسيدس، و3 هواتف محمول "آيفون".

أُلقي القبض عليهم، وبمواجهتهم بالمضبوطات، أقروا بحيازتهم المواد المخدرة، والأسلحة، والطلقات النارية، والبيضاء بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والسيارتين لاستخدامهما خلال تنقلاتهم في أعمالهم غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال على عملائهم.

حُرر بذلك المحضر رقم 145 لسنة 2025 جنايات مركز شرطة دسوق، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، ويُراعى التجديد لهم في الموعد القانوني المحدد، ويُحرر لهم "فيش وتشبيه"، وإرسال الأحراز المخدرة إلى المعمل الكيماوي بطنطا، وإرسال أحراز الأسلحة النارية إلى قسم الأدلة الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ لتحديد نوعها وبيان صلاحيتها للاستخدام.