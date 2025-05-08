بالأسماء.. 16 مرشحًا يتقدمون لرئاسة جامعة بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

أعلنت لجنة اختيار القيادات بالمجلس الأعلى للجامعات، تقدم 16 أستاذا جامعيا لمنصب رئيس جامعة بني سويف، خلفا للدكتور منصور حسن الذي بلغ سن المعاش.

وتضمنت قائمة المتقدمين الدكتور محمد شكر ندا، أستاذ الهندسة المعمارية بكلية هندسة بني سويف، والحسين محمد عبد اللطيف دهشان، الأستاذ بكلية الطب البيطري، والدكتور طارق علي محمد، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علي عطية مسعود، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور صبري محمد تمام، رئيس قسم الفيروسات بكلية الطب البيطري، والدكتور سيد عبد القادر أحمد، رئيس قسم الكيمياء العضوية بكلية العلوم، والدكتور عادل أبو هشيمة محمود، عميد كلية الحقوق، والدكتور ممتاز محمد يحيى حجاب، الأستاذ بكلية العلوم،

كما تقدم الدكتورة هبة فاروق سالم رئيس جامعة أكتوبر التكنولوجية، والدكتور وائل نبيل مرسي وكيل كلية العلوم، والدكتور تامر محمد سعيد حفناوي، الأستاذ بكلية الطب، والدكتور محمد ياسر سيد سيف، عميد معهد المسنين، والدكتورة فاطمة حسن محمد، رئيس قسم سلامة الغذاء بكلية الطب البيطري، والدكتورة رغدة عبد اللطيف الشربيني أستاذ الميكروبيولوجيا، والمناعة بكلية الطب بالزقازيق، والدكتور شريف سعد محمد، أستاذ النقد والأدب المقارن بكلية الآداب، والدكتور عبد اللطيف هشام عبد اللطيف، عميد كلية الزراعة.

كان المجلس الأعلى للجامعات قد أعلن فتح باب التقديم منذ الثالث من مايو الجاري، وحتى الخميس 8 مايو، ثم يجري تلقى الطعون يومي الأحد 11 مايو والإثنين 12 مايو، فيما تجتمع لجنة البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين يوم الثلاثاء 13 مايو