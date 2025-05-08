تعليم البحيرة: رفع درجة الاستعداد لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني - صور

البحيرة - أحمد نصرة:

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، رفع درجة الاستعداد لاستقبال امتحانات الفصل الدراسى الثانى والتى ستنطلق بداية من الأسبوع المقبل وفقا لجداول الامتحانات المعتمدة التي تم إعلانها.



جاء ذلك خلال جولة تفقدية، اليوم الخميس، على عدد من مدارس إدارة بندر كفر الدوار التعليمية تفقد خلالها مدارس الحرير الصناعية الإعدادية المشتركة، والحرير الصناعية الابتدائية المشتركة، وصباغى البيضا الابتدائية المشتركة.



ومر الديب بعدد من الفصول للتعرف على مستوى قراءة الطلاب للدروس ، واطلع على كراسات الحصة والواجبات المدرسية، ونسب حضور الطلاب، وتابع أداء التقييم الاسبوعى للطلاب، مؤكدا الاستمرار فى متابعة البرامج العلاجية للطلاب ضعاف المستوى فى القراءة والكتابة ببعض الفصول .

وأشار وكيل الوزارة، إلى استمرار أعمال المتابعة الميدانية وتنفيذ الزيارات اليومية المتواصلة لمتابعة سير العملية التعليمية و الامتحانية للوقوف على كثافة الطلاب داخل الفصول وتحقيق الانضباط الإدارى و الالتزام بكافة التعليمات الخاصة بإجراءات الامتحانات وتنفيذها بسهولة ويسر وتذليل ما يعترضها من معوقات .