برنامج تدريبي لمسئولي التنظيم الإداري بصحة الدقهلية -صور

الدقهلية - رامي محمود:

اختتمت مديرية الشئون الصحية بمحافظةالدقهلية، اليوم، فعاليات البرنامج التدريبي المكثف بعنوان "القيادة والإشراف والتنظيم الإداري لمسؤولي خدمة المواطنين"، بحضور الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وذلك في إطار التعاون مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة الصحة والسكان، برئاسة الأستاذ حسن مدين.

ويأتي البرنامج التدريبي في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والذي نفذ تحت إشراف حسن مدين مدير عام خدمة المواطنين بالوزارة وانطلاقًا من رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري والارتقاء بالكوادر البشرية، ضمن خطة شاملة لتحديث الجهاز الإداري ورفع كفاءة مقدمي الخدمة الصحية.

و أكد الدكتور تامر مدكور أن إدارات خدمة المواطنين تمثل «الخط الدفاعي الأول» داخل المنظومة الصحية، مشددًا على أن تطوير هذه الإدارات هو استثمار مباشر في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال: "خدمة المواطنين هي العمود الفقري لأي تطوير حقيقي داخل القطاع الصحي، لما تؤديه من دور مباشر في التواصل مع المواطنين، وتسهيل حصولهم على الخدمات، وبناء جسور الثقة بينهم وبين الدولة".

وأضاف أن البرنامج يعكس التزام الوزارة بتمكين العاملين وتزويدهم بأحدث المهارات الإدارية والتنظيمية، موجّهًا الشكر للإدارة العامة لخدمة المواطنين، وعلى رأسها حسن مدين، لما تبذله من جهود نوعية في دعم وتطوير هذه المنظومة الحيوية.

من جهته، أوضح حسن مدين، مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة الصحة، أن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، ويهدف إلى تعزيز قدرات مسؤولي خدمة المواطنين، بما يضمن تقديم خدمات صحية أكثر كفاءة وفعالية.

وأضاف مدين "نحن نعمل على ترسيخ ثقافة الإدارة الحديثة في خدمة المواطنين، من خلال تدريب كوادرنا على أعلى مستوى، ليكونوا هم الواجهة الحقيقية للقطاع الصحي".

أشرفت على البرنامج هدى أحمد – مسؤول التدريب بالوزارة، فيما تولّت شيرين نعيم – المنسق الإعلامي بالإدارة العامة لخدمة المواطنين التنسيق الإعلامي للفعاليات.

كما لعبت الدكتورة ولاء الرافعى، مدير إدارة خدمة المواطنين بمديرية الصحة بالدقهلية، دورًا فاعلًا في الإشراف والتنظيم الميداني للبرنامج.

شارك في تدريب المشاركين نخبة من المحاضرين المتخصصين من الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة الصحة، وهم مصطفى رمضان، هالة أحمد سلطان، شيرين نعيم و إيهاب إبراهيم عبد المنعم، حيث تم تناول أحدث المفاهيم في القيادة والإشراف وآليات العمل المؤسسي الفعّال.

وفي ختام الفعاليات، قام الدكتور تامر مدكور بتكريم وتسليم الشهادات للمشاركين، موجهًا الشكر والتقدير لجميع القائمين على البرنامج، ومشيدًا بما تم تحقيقه من نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع.