الإعدام للمتهمين بقتل تاجر وزوجته في المنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

قضت محكمة جنايات شبين الكوم المنعقدة بوادي النطرون، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقًا للمتهمين بقتل تاجر أعلاف وزوجته داخل مسكنهما بقرية دلهمو التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محيي الدين إسماعيل، وعضوية المستشارين محمود زاهر الحسيني، ومحمود مجدي عبد المقصود، وهيثم زكريا علي خضر، وبحضور المستشار كريم هشام حجاب، وكيل النيابة، ووليد شعبان الأعصر، أمين السر.

وكانت قرية دلهمو التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، قد شهدت جريمة قتل منتصف ديسمبر الماضي، بعد العثور على جثتي تاجر أعلاف وزوجته داخل مسكنهما، وتمكن رجال البحث الجنائي من ضبط 3 من المتهمين في ارتكاب الجريمة.

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