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المشدد 5 سنوات لسائق لاتهامه بقتل شخص بالخطأ في القليوبية

07:35 م الأربعاء 07 مايو 2025

تعبيرية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة الأولى، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه لسائق، لاتهامه بقتل شخص وإصابة 2 آخرين عن طريق الخطأ خلال قيادته تحت تأثير المواد المخدرة، وضبط بحوزته جوهر حشيش مخدر بقصد التعاطي، بدائرة مركز القناطر الخيرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمي علي، ومحمد علي حمودة، ووكيل النيابة محمد عزت وأمانة سر إيهاب سليمان.

وأحالت النيابة العامة المتهم "بلال س" 30 عامًا، سائق، في الجناية رقم 33000 لسنة 2024 مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 4481 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنه في بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية أحرز جوهرًا مخدرًا "حشيش" وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأضاف أمر الإحالة أنه تسبب بالخطأ في موت المجني عليه عبد الله محمد شوقي، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم اتباعه للوائح والقوانين وعدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة بأن قاد مركبة آليه دراجة نارية تحت تأثير مخدر واصطدم بالمجني عليه فاحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أودت بحياته.

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محكمة جنايات شبرا الخيمة المشدد 5 سنوات لسائق اتهام سائق بقتل شخص محافظة القليوبية
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