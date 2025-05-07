تحرير 71 محضرا للمتقاعسين عن سداد واستكمال إجراءات التقنين بالوادي الجديد



الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت محافظة الوادي الجديد، تحرير 71 محضرا جنائيا للحالات التي لم تستكمل إجراءات التقنين، والمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة والحكم بالإزالة وغرامات تصل لـ100 الف جنيه.

وبحسب المحافظة، فإن هذا الإجراء يأتي في إطار الحفاظ على أراضي الدولة وممتلكاتها، جهود المحافظة لاسترداد أراضي الدولة ومنع التعديات عليها، تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية.

ووفقا للمحافظة، فإنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال حالات التعدي والممتنعين عن سداد مستحقات الدولة على مستوى مراكز المحافظة.

وتهيب المحافظة بالمواطنين سرعة إنهاء واستكمال إجراءات التقنين وسداد مستحقات الدولة، لعدم التعرض للعقوبات القانونية.