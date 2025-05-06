إعلان

بالصور.. انقلاب سيارة محملة بالرمال أعلى كوبري المحاميد بأسوان

11:56 م الثلاثاء 06 مايو 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    انقلاب سيارة محملة بالرمال
  • عرض 3 صورة
    انقلاب سيارة محملة بالرمال
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسوان - إيهاب عمران:

انقلبت سيارة نقل محملة بالرمال أعلى كوبري المحاميد في مدينة إدفو شمالي محافظة أسوان، ما عطل حركة السير أعلى الكوبري.

تلقى اللواء محمد أبوالليل، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدفو، بوقوع انقلاب سيارة نقل محملة بالرمال أعلى كوبري المحاميد وإعاقتها لحركة المرور على الكوبري، ولم يسفر الحادث عن إصابات.

انتقلت قوات المرور والحماية المدنية، ونجحت جهود إدارة المرور في عودة حركة المرور لطبيعتها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انقلاب سيارة محملة بالرمال كوبري المحاميد بأسوان مدير أمن أسوان كوبري المحاميد في مدينة إدفو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان