بالصور.. انقلاب سيارة محملة بالرمال أعلى كوبري المحاميد بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

انقلبت سيارة نقل محملة بالرمال أعلى كوبري المحاميد في مدينة إدفو شمالي محافظة أسوان، ما عطل حركة السير أعلى الكوبري.

تلقى اللواء محمد أبوالليل، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدفو، بوقوع انقلاب سيارة نقل محملة بالرمال أعلى كوبري المحاميد وإعاقتها لحركة المرور على الكوبري، ولم يسفر الحادث عن إصابات.

انتقلت قوات المرور والحماية المدنية، ونجحت جهود إدارة المرور في عودة حركة المرور لطبيعتها.