المؤبد لعاطل و3 سنوات مشدد لآخر في قضية قتل بسبب خصومة ثأرية فى أسيوط

أسيوط- محمود عجمي:

أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، حكمًا بالسجن المؤبد على عاطل، والسجن المشدد لمدة 3 سنوات على آخر، بعد إدانتهما بقتل شخص وإصابة ابنته نتيجة خلافات سابقة بين عائلتي المتهمين والمجني عليهما في قرية المعابدة بمركز أبنوب.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة عبدالهادي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة و أحمد محمد غلاب عضو المحكمة، و أمانة سر خميس محمود و محمد العربي .

تعود وقائع القضية رقم 2096 لسنة 2024 جنايات أبنوب، إلى تلقي مركز شرطة أبنوب بلاغًا من مستشفى أبنوب المركزي بوصول "تغيان . س . ع" جثة هامدة، وابنته "فاطمة" (26 عامًا) مصابة. وكشفت التحريات أن الجريمة جاءت نتيجة خصومة ثأرية بين عائلتي "الطوايلة" و"السرارجة"، حيث ينتمي المجني عليهما والمتهمان على التوالي.

وأوضحت التحريات، أن المتهمين "أحمد . ز . ع" (38 عامًا) و"حسام . ح . ع" (33 عامًا) خططا للانتقام بعد مقتل أحد أفراد عائلة "السرارجة" في القاهرة قبل شهرين. قام المتهمان بمراقبة منزل المجني عليهما، ونصبوا كمائن بالقرب منه، ثم اقتحما حظيرة الماشية الخاصة بهما وأطلقا النار، مما أدى إلى مقتل الأب وإصابة ابنته، قبل أن يلوذا بالفرار.