إزالة 245 حالة إشغال وتعد فى حملة ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

نفذت الوحدة المحلية لمركز بني سويف، بالتعاون مع شرطة المرافق، حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات من شوارع المدينة، اليوم الأحد.

ونجحت الحملة التي قادها علي يوسف رئيس مدينة بني سويف، والعميد محمد بكري مأمور شرطة المرافق، فى إزالة 245 حالة تعد وإشغالات تنوعت ما بين مقاعد، وطولات، واستاندات، وباعة جائلين، وتندات مخالفة وأكشاك بدون ترخيص.

من جانبه شدد الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، على تكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية، والميادين الحيوية، لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة السيارات والمارة، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن.