ارتياح بين طلاب الإعدادية في أول أيام الامتحانات بالإسماعيلية

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

شهدت لجان الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، حالة من الهدوء والانضباط مع انطلاق أول أيام ماراثون الامتحانات لنهاية العام الدراسي 2024 – 2025، وسط أجواء من الارتياح سادت بين الطلاب وأولياء الأمور، عقب أداء امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

وعبّر عدد كبير من الطلاب عن ارتياحهم لمستوى أسئلة امتحان اللغة العربية، مؤكدين أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وراعى الفروق الفردية، كما لم تتضمن ورقة الأسئلة أي نقاط تعجيزية أو خارج المنهج.

من جانبها، كثفت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية جهودها لمتابعة سير الامتحانات، حيث حرص الدكتور أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم، على الاطمئنان على انتظام العمل داخل اللجان، مؤكدًا على توفير مناخ ملائم للطلاب، وضمان تطبيق التعليمات المنظمة للامتحانات بحزم ودقة.

وفي سياق متصل، تابع وكيل الوزارة أيضًا، أعمال سير امتحانات الدبلومات الفنية (الدور الأول) من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، وذلك برئاسة محمد السعيد، مدير عام التعليم الفني، وبالتنسيق مع الإدارات التعليمية الثمانية.

ويؤدي طلاب الدبلومات الفنية الامتحانات التحريرية اليوم السبت في مختلف النوعيات والتخصصات، داخل 53 لجنة موزعة على مستوى المحافظة، بإجمالي 12779 طالبًا وطالبة، وفق الجداول الرسمية المعتمدة لكل شعبة.

وأكد “موسى” على انتظام العملية الامتحانية بجميع اللجان، مشيرًا إلى أن طلاب الصناعي أدوا امتحان مادة الفيزياء، بينما امتحن طلاب الزراعي في اللغة الإنجليزية، وأدى طلاب التجاري الامتحان المقرر عليهم في هدوء تام.

ووجّه وكيل الوزارة بتشديد الإجراءات داخل اللجان، لضمان انضباط سير الامتحانات، ومنع دخول الهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية مع الطلاب، والتأكيد على الحضور المبكر قبل بدء الامتحان، بما يضمن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

كما تم التنبيه على رؤساء اللجان بضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية، وتوفير بيئة مناسبة للطلاب من حيث التهوية الجيدة، والنظافة، والإضاءة داخل اللجان.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اللذَين شدّدا على ضرورة المتابعة المستمرة لسير الامتحانات ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية.