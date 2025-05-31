أول تعليق من تعليم المنوفية على تداول امتحان الإنجليزي

المنوفية- أحمد الباهي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، تفاصيل رصد تداول ورقة أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وتبين أن الورقة تخص إدارة شبين الكوم التعليمية.

وأكدت المديرية في بيان رسمي اليوم السبت، أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لضبط الطالبة المتورطة في تسريب الامتحان، بالتنسيق مع الجهات المختصة للحفاظ على نزاهة العملية الامتحانية.

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، صباح اليوم السبت، عن ضبط مراقب حاول تصوير ورقة امتحان الجبر في أول دقيقة عقب توزيع ورقة الأسئلة، مؤكدة بدء التحقيق معه في الشئون القانونية بالمديرية.