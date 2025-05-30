سيناتور أمريكي يشيد بجهود التنمية ومستقبل الاقتصاد المصري

الأقصر ـ محمد محروس:

استقبل المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، السيناتور تيموثى شيهى، عضو الكونجرس الأمريكي، وذلك فى إطار زيارته والوفد رفيع المستوى المرافق له في مصر.

شهد اللقاء حواراً مفتوحاً بين الجانبين، تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين، حيث بدأ السيناتور حديثه بالإعراب عن سعادته بوجوده بالأقصر للمرة الثانية بعد 22 عامًا، وأبدى إعجابه بالتغيير الإيجابي الذي حدث بالمدينة، كما أبدى انبهاره بالحضارة المصرية القديمة، مؤكدا أن مصر دولة ذات حضارة عريقة منذ الآف السنين.

وأضاف السيناتور أن مصر دولة هامة وحليفة بمنطقة الشرق الأوسط، كما أن لها مستقبل جيد خلال الخمس سنوات القادمة على الصعيد الاقتصادي، وتمنى تعزيز الشراكات الأمريكية في مصر، كما أشاد بجهود التنمية الشاملة الجارية في البلاد، لاسيما على صعيد تحديث البنية التحتية ، وكذلك في قطاعات الطاقة المتجددة .

ومن جانبه رحب محافظ الأقصر بالسيناتور الأمريكي، وقدم شرحا لاقتصاد المحافظة القائم على قطاع السياحة الثقافية، تليها الزراعة والصناعة، مؤكدا أن نسبة الحجوزات السياحية زادت هذا العام عن العام الماضى ، كما أن نسبة الحجز للموسم السياحي القادم مبشرة للغاية وتزيد عن السنوات الماضية ، وذلك رغم الأحداث العالمية .

وأضاف محافظ الأقصر أنه رغم أننا مقبلين على شهر يونيو المعروف بحرارة الجو إلا أن استمرار السياحة فى مدينة الأقصر لم يتأثر، مرجعا ذلك كله للاستقرار والأمان الذى تشهده مصر بفضل حكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذى تولى رئاسة البلاد قبل ١٠ سنوات.

وثمن محافظ الأقصر الدعم الأمريكي للبلاد ، حيث أن السفيرة الأمريكية بالقاهرة، حضرت افتتاح محطة مياه الشرب الجديدة بقرية الهنادي شرق مركز إسنا جنوب الأقصر ، والتى تخدم نحو 10 قرى في عام 2024، وتمويل المحطة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وفى ختام اللقاء، تمنى السيناتور الأمريكي مزيد من الرخاء لمصر، كما وعد بزيارة مدينة الأقصر مرة أخرى بصحبة عائلته.