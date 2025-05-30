غدًا انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

تنطلق غدا السبت، امتحانات آخر العام لطلاب الشهادة الإعدادية ببني سويف، والبالغ عددهم عن 65 ألف و993 طالبا وطالبة، موزعين على 321 لجنة بمراكز المحافظة السبعة.

من جانبها أكدت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أنه جرى تشكيل غرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية متصلة على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لمتابعة سير الإمتحانات، وتذليل كافة العقبات التي تواجه اللجان وتقديم الدعم الفني والحلول السريعة لأي مشكلة طارئة تواجه الطلاب.

وشددت على ضرورة الإلتزام بكافة التعليمات الإدارية والفنية المنظمة للعملية الامتحانية من فتح مظاريف الأسئلة في موعدها، والتوقيع على محضر تسليم الأسئلة، وإحكام السيطرة على بوابات المدارس، وغلقها وعدم السماح بتواجد غير القائمين على الامتحانات داخل المدارس، مع التأكيد على توقيع الملاحظين والمراقبين على إقرار الموانع، وكذلك كشوف الملاحظة مسبقاً قبل بدء اللجنة لتحقيق الانضباط داخل اللجان، إلى جانب حظر اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء كان مع الطلاب أو الملاحظين.