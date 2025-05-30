حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحي غرب شبرا الخيمة -صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، الشكوى المرسلة من أحد المواطنين بشأن وجود إشغال بحرم طريق شارع 135 بحي غرب شبرا الخيمة.



ووجه المحافظ، خالد العرفي رئيس حي غرب شبرا الخيمة، بالتنسيق مع مأمور قسم أول شبرا الخيمة بسرعة التوجه إلى الموقع وإزالة أسباب الشكوى، حيث جرى عمل حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات بالشارع وإزالة أسباب الشكوى، والاستمرار فى التصدى لظاهرة الإشغالات وجميع انواع المخالفات والتعديات وردع المخالفين واتخاذ أقصى درجات الحزم وتطبيق القوانين ضد المخالفات وخاصة ظاهرة انتشار فريزة مخلفات القمامة والإشغالات.



وشدد محافظ القليوبية، على ضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات وفتح الطريق أمام المواطنين.



وتهيب محافظة القليوبية بالالتزام بالطريق العام تيسيرا على المواطنين لسهولة الحركة والتنقل وعدم إشغال نهر الطرق العامة لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.







