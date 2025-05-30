توزيع وجبات إفطار وسحور وهدايا وعيديات على المواطنين في الدقهلية

الدقهلية- رامي محمود:

أعلنت الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة، وكيل وزارة التضامن بمحافظة الدقهلية، أنه بالتنسيق والشراكة مع منظمات المجتمع المدني جرى وضع خطة إطعام خلال التسع أيام الأولى من شهر ذي الحجة، ويوم العيد وأيام التشريق.

وقالت وكيل وزارة التضامن فى تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أنه سيجري توزيع وجبات إفطار وسحور علي الأسر المستحقة طوال التسع أيام وهدايا على المواطنين والأطفال بالمساجد والساحات وعيديات وملابس جديدة لكافة دور الرعاية ومتابعة توزيع لحوم الأضاحي علي الأسر الأولى بالرعاية .

ولفتت الى ان توجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي تتضمن رفع درجة الاستعداد بمناسبة أيام عيد الأضحى المبارك.

ووجهت وكيل تضامن الدقهلية جميع دور الرعاية الاجتماعية والجمعيات المسندة إليها ، توزيع ملابس العيد لجميع الأبناء بدور الرعاية الاجتماعية.

كما وجهت جمعية بصمة خير بنبروة المسند إليها مؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنين بنبروه وهي إحدى المؤسسات العقابية بتسليم كافة الأولاد ملابس جديدة وتوزيع العيديات عليهم خلال اول ايام عيد الاضحى المبارك.

وفي سياق متصل وجهت مديري الإدارات الاجتماعية بمتابعة خطة ذبح الأضاحي والتوزيع على الأسر الأولى بالرعاية والأشخاص الغير قادرين بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة المنتشرة فى أرجاء المحافظة وحوكمة عمليه التوزيع من خلال قوائم بيانات معتمدة وذلك بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع المعايير والقرارات المنظمة في هذا الشأن لإدخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها في الوقت الذي يدخل الفرحة والسعادة للأسر الأكثر احتياجاً بتوصيل لحوم الأضاحى لمنازلهم .

وفي سياق آخر وجهت وكيل وزارة التضامن، إدارة الضمان و الإغاثة والهلال الأحمر بمحافظة الدقهلية برفع درجة الاستعداد لفرق الاغاثة للتعامل مع أي حدث طارئ ايام عطلة عيد الأضحى المبارك وكذلك فريق التدخل السريع المحلي بالمديرية بالتعامل مع الاطفال والكبار بلا مأوي وتوفير كافة أوجه الرعاية.

كما وجهت مكتب الحج الإداري بالمديرية بالتواصل المستمر علي مدار الساعة مع مشرفي بعثة حج جمعيات الدقهلية والاطمئنان علي كافة أفراد البعثة حتي عودتهم سالمين الي أرض الوطن.