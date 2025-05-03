سقوط أعمدة وغرق صيدليات.. ماذا فعلت الأمطار بالمنوفية؟ -صور

المنوفية- أحمد الباهي:

فوجئ أهالي محافظة المنوفية، خلال الساعات الماضية، بتغير مفاجئ فى حالة الطقس، اليوم السبت، حيث تساقطت أمطار غزيرة على قرى ومدن "أشمون، منوف، وسرس الليان، الباجور، قويسنا" وعدد آخر من القرى بنطاق باقي مراكز المحافظة.

وتسببت الأمطار في سقوط عمودي إنارة بقرية كفر الباجور التابعة لمركز الباجور، وأبلغ الأهالي الجهات المعنية لسرعة اتخاذ اللازم ومنع حدوث ماس كهربائي للمارة خاصة الأطفال.

وتسبب استمرار تدفق المياه في الشوارع إلى دخولها الطوابق الأرضية وأغرقت عدد من المحال والصيدليات، وانشغل كثير من الأهالي بكسح أسطح المنازل إلى الشوارع حفاظًا عليها من التشبع بالمياه المُتساقطة لأكثر من ساعة كاملة.

في ذات السياق، كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي" مساء اليوم السبت، عن عدم ورود أية تعليمات من محافظة المنوفية تقضي بتأجيل الدراسة غدًا على خلفية هطول أمطار غزيرة على بعض قرى ومدن المحافظة، مؤكدًا ديوان عام المحافظة لديه صلاحيات ذلك القرار وحال وصول توجيهات للتأجيل سيتم الإعلان فورًا.

وكانت أمطار غزيرة، تساقطت اليوم على عدد من قرى ومدن محافظة المنوفية، ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتعامل الفورى مع موجة الطقس السيىء والتقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة، وتفعيل غرف العمليات الفرعية والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة للإبلاغ عن أى أحداث طارئة فى حينها لسرعة التعامل الفورى معها.

كما وجه المحافظ بتعزيز التواجد الميدانى والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والدفع بجميع الأفراد والسيارات والمعدات للتعامل اللحظي فى شفط مياه الأمطار بكافة شوارع وطرق المحافظة وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتأثر بتراكمات المياه لسرعة شفطها والحد من الأثار الناجمة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع واتخاذ الإجراءات العاجلة في هذا الشأن.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على المتابعة المستمرة لتداعيات موجة الطقس بنطاق المحافظة وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للوقوف على الحالة العامة، فضلاً عن متابعة جهود الوحدات المحلية في شفط تراكمات مياه الأمطار لتسهيل الحركة المرورية للمركبات، مناشدًا جموع المواطنين بضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم.