محافظ المنيا يستجيب لطلب سيدة مريضة ويوجه بتخصيص سيارة تنقلها لأسيوط -صور

المنيا-جمال محمد:

استجاب اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم السبت، لمطلب سيدة استوقفته خلال جولة تفقدية بمركز أبو قرقاص، بعد أن طلبت منه مساعدتها في عمل أشعة دقيقة في محافظة أسيوط، وعدم تمكنها من ذلك لضعف إمكانياتها.

وقام المحافظ، بالاتصال على أحد المصادر بمحافظة أسيوط، وطلب منه تقديم موعد إجراء السيدة للأشعة " مسح ذري"، مؤكداً له أنها حالة تحتاج للمساعدة سريعاً مضيفاً: "دي حسنة مخفية وربنا باعتها لنا ناخد ثوابها "

وكانت السيدة " نورا محمد عبدالحليم" 45 سنة، استوقفت محافظ المنيا خلال جولته اليوم، وأكدت أنها تحتاج إلى فحوصات طبية عاجلة بمحافظة أسيوط، وعدم قدرتها على ذلك، ووجّه المحافظ بتوفير سيارة لنقلها إلى أسيوط، مؤكدًا أن تلبية احتياجات المواطنين والاهتمام بكرامتهم تأتي في مقدمة اهتماماته.

وكان المحافظ، تفقد صباح اليوم، شوارع مدينة أبوقرقاص، ووجّه بإزالة الإشغالات بكافة الطرق والشوارع التي تعيق الحركة المرورية داخل الكتل السكنية، لتحقيق انفراجة مرورية واضحة، وتحسين جودة الحياة داخل المدن، وتابع المحافظ الحالة العامة بشوارع أبوقرقاص، وتفقد أعمال الرصف بعدد من الشوارع الرئيسية وتركيب انترلوك، ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي، وتضمنت الجولة تفقد عدد من قطع الأراضي والمواقع غير المستغلة بنطاق المركز، وشدد المحافظ على أهمية الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها.