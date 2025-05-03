50 سيارة خارقة في "تسارع الأساطير".. انطلاق سباق السيارات فائقة السرعة بشرم الشيخ

جنوب سيناء- رضا السيد:

شهد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، فعاليات انطلاق سباق "تسارع الأساطير" Sharm Exotic Drag Race، بمدينة شرم الشيخ، والذي أقيم ضمن فعاليات Roads & Rides، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وقال المحافظ، إنه جرى إطلاق فعاليات السباق ضمن استراتيجية الدولة لتنشيط السياحة بمدينة السلام شرم الشيخ، ووضعها على منصة السياحة العالمية، كونها تمتلك من الإمكانيات ما يؤهلها لاستضافة الفعاليات العالمية، واستيعاب أكبر عدد من السائحين.

وأشاد المحافظ، بتنظيم هذا الحدث العالمي الذي يجري تنظيمه لأول مرة في مصر، مؤكدا أن مصر بقيادة الرئيس السيسي، قادرة على تنظيم الأحداث والفعاليات العالمية، بتضافر كافة الجهود المعنية، خاصة أن الدولة وضعت خطة لتنشيط السياحة بالمحافظة، من خلال تطوير البنية التحتية، وتطوير المقومات السياحية.

وشهد السباق منافسة شديدة بين المتسابقين للحصول على الجائزة الكبرى، كما شهد السباق إقبالًا جماهيريًا من السائحين وزوار المدينة من مختلف الجنسيات.

ويشارك في السباق 50 سيارة من أشهر العلامات العالمية في عالم السيارات "سيارات الأحلام"، وجرى السباق لمسافة 400 متر ذهاب، ومثلها عودة على الطريق الدائري بشرم الشيخ، والذي جرى إغلاقه من جميع الإتجاهات الخاصة بالسباق، وفتح تحويلات مرورية لإحداث سيولة مرورية بالمدينة.

وقامت المحافظة بتأمين السباق على أعلى مستوى، حيث كثفت إدارة المرور بمدينة شرم الشيخ تواجدها في الشوارع لتوعية المواطنين بالتحويلات المرورية، إضافة إلى تواجد مكثف من سيارات الاسعاف، والحماية المدنية، وسيارات الشرطة.