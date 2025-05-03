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الأمن يداهم أوكارالحمر والجعافرة.. مصرع 3 عناصر إجرامية خلال حملة أمنية في قنا

01:29 م السبت 03 مايو 2025

حملة أمنية في قنا

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قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي 3 عناصر إجرامية مصرعهم، في تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الأمن خلال حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون في قرية الحمر والجعافرة، مركز قوص جنوبي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من رجال المباحث بشن حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قوات الأمن المركزي والأمن العام لضبط الخارجين عن القانون في إحدى قرى مركز قوص.

وأسفرت الحملة عن مقتل 3 عناصر إجرامية وبحوزتهم أسلحة نارية وكميات من المواد المخدرة في قرية الحمر والجعافرة مركز قوص، خلال محاولة القبض عليهما بادروا بإطلاق الأعيرة النارية على قوات الأمن فلقوا مصرعهم، تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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قنا حملة أمنية في قنا مديرية أمن قنا
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