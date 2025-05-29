المنيا- جمال محمد:

أطلق شاب قبطي بمحافظة المنيا مبادرة لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة للمواطنين، اليوم الخميس، تضامناً مع إخوته المسلمين مع قرب عيد الأضحى المبارك.

وقال الشاب بيتر سمير، 25 سنة، إن الفكرة جاءته مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وما تشهده الأسواق من ارتفاع ملحوظ في بيع اللحوم الحمراء والبيضاء، فقرر إطلاق تلك المبادرة تيسيراً على المواطنين من محدودي الدخل والفقراء.

وأضاف سمير لـ "مصراوي" أنه أطلق مبادرته في حي جنوب مدينة المنيا، وهي المنطقة الأكثر احتياجا ويوجد فيها عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية، مشيراً إلى أن المبادرة لا تهدف للربح، وتم خلال اليوم الأول ذبح راسين ماشية في السلخانة، وأطلق شارة بدء المبادرة اللواء عماد كدواني محافظ المنيا.

كما أشار الشاب إلى أن العديد من الشباب يعاونونه في المبادرة، خاصة أنها لاقت إعجاب الكثيرين، وسيتم العمل قريباً على استمرارها في الأيام العادية، لخدمة جميع الأهالي ، متمنياً أن تنتشر تلك المبادرات في كافة أرجاء المنيا وكل المحافظات.

من جانبه قام اللواء عماد كدواني محافظ المنيا بزيارة منفذ البيع، وأطلق شارة البدء، وقدم الشكر للشاب، مؤكداً أنه نموذج يحتذى به بين الجميع رغم صغر سنه.

وأشرف كدواني على عملية بيع اللحوم للمواطنين، وطلب من صاحب المبادرة تخفيض الأسعار إلى 290 جنيه للكيلو بدلاً من 300، مؤكداً تقديم كافة أوجه الدعم للشباب وأصحاب المبادرات الخدمية لصالح المواطنين.